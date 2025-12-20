  1. Toplum
20 Ara 2025 08:38

İran'da Mossad casusu idam edildi

İran, ülkenin Yüksek Mahkemesi'nin casusluk ve İsrail ile istihbarat işbirliği suçlamalarından verilen ölüm cezasını onaylamasının ardından Akil Keşaverz'ın idamını gerçekleştirdi.

İran Yüksek Mahkemesi’nin kararı onaylaması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, İsrail rejimi adına casusluk yapmakla suçlanan Akil Keşaverz’ın idam cezası infaz edildi.

Dava dosyasına sunulan bilgilere göre Keşaverz, İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv rejimiyle istihbarat işbirliği gerçekleştirmek ve İran’ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip görüntülerini kaydetmek suçlarından kesinleşmiş hüküm giydi.

Yargı kaynaklarından edinilen belgelere göre, Keşaverz’ın İsrail istihbarat ve güvenlik servisleriyle siber uzay üzerinden temas kurduğu tespit edildi. Keşaverz’ın, işbirliği sürecinde hem İsrail ordusu hem de Mossad istihbarat teşkilatı ile ayrı kanallardan iletişim halinde olduğu ortaya çıktı.

Azar MAHDAVAN

