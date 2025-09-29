İran’da bir Mossad casusu idam edildi

İran'da Siyonist rejim için casusluk yapmakla suçlanan bir kişinin idam cezası, hukuki süreçten geçtikten ve Yargıtay'da kararı onandıktan sonra bu sabah infaz edildi.

İdam edilen kişinin Siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad'a gizli bilgi aktarmakla suçlanan Bahman Çubi Asl olduğu bildirildi.

Bahman Çubi Asl, bilgi tabanlı bir şirketteki varlığıyla ülkenin hassas telekomünikasyon projelerine dahil olan bir veritabanı uzmanıydı.

Çubi Asl, uzmanlığı sayesinde şirketin tüm projelerinde yönetici olarak yer alıyormuş ve ülkenin hayati önem taşıyan ve egemen veri tabanlarına yüksek erişime sahipmiştir.