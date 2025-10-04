İran'da İsrail bağlantılı 6 terörist idam edildi

Siyonist rejimle bağlantılı ayrılıkçı terör örgütüyle işbirliği yapan altı kişi, Cumartesi sabahı Huzistan'da infaz edildi.

Teröristler, dört güvenlik görevlisinin öldürülmesi ve Hürremşehr'de bir bombalama eylemi de dahil olmak üzere çeşitli şiddet eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmişti.

Daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.

Geçen hafta, İran Anayasa Koruma Konseyi sözcüsü, casusluk cezalarının ağırlaştırılmasına ilişkin yasa tasarısı ile askeri olmayan insansız hava araçlarının düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının onaylandığını ve artık kanun hükmünde olduğunu duyurdu.

Hadi Tahan Nezif , "Daha önce belirsizlikler ve anayasal endişelerle karşı karşıya kalan her iki yasa da Parlamento tarafından revize edildi ve yeniden incelenmek üzere sunuldu" dedi.

Nezif, Anayasa Koruma Konseyi'nin Şeriat ilkeleri veya anayasal hükümlerle herhangi bir çelişki tespit etmediğini doğruladı.

Casuslukla ilgili yasa, casusluk faaliyetlerinde bulunan veya İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarına karşı Siyonist rejim ve düşman hükümetlerle işbirliği yapanlara daha ağır cezalar getiriyor. İkinci yasa, uzaktan kumandalı sivil İHA'ların düzenlenmesi ve organizasyonu için güvenlik, lisanslama ve denetim mekanizmalarını ele alan yasal bir çerçeve sunuyor.

Tahan Nezif, son yasal aşamanın tamamlanmasının ardından, her ikisi de yakın zamanda İsrail tarafından dayatılan 12 günlük savaş sırasında Parlamento'da kabul edilen iki yasa tasarısının resmi olarak uygulanmak üzere Cumhurbaşkanı'na iletileceğini sözlerine ekledi.