İran'dan Suriye için IŞİD uyarısı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Suriye'deki durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Said İrevani, "Terörizmin yeniden canlanması, Suriye ve tüm bölge için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in Suriye’de yaptığı son eylemler bu tehdidin kalıcı ve köklü doğasını gösteriyor." dedi.

İran’ın terörizmin her türlü biçimini şiddetle kınadığını belirten İrevani, “Terörizmle mücadelenin kapsamlı, ayrım gözetmeyen, uluslararası hukuka tam uyumlu olması ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilerek yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin Suriye saldırılarına tepki gösteren İrevani, “Geçtiğimiz yıl boyunca İsrail rejimi yasadışı güç kullanımını artırdı ve askeri saldırılarını genişletti ve Suriye topraklarının işgalini pekiştirmeyi ve normalleştirmeyi amaçlayan politikalar izledi” diye konuştu.

İrevani, "İsrail rejiminin eylemleri ne savunma amaçlı ne de tesadüfidir; Siyonistlerin işgal planı, Suriye'yi parçalamak ve ulusal bütünlüğünü zayıflatmak için kasıtlı bir stratejinin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Suriye'deki Beyt Cin kasabasına yönelik yasadışı saldırısını kınayan İrevani, bu rejimin bölge için de tehlikeli olduğunu vurguladı.

İranlı diplomat, Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğünün bölgesel barış ve güvenlik için önemli bir unsur olduğunu söyledi.