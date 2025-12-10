Dünya İsrail’in soykırım eylemlerini durdurmak için harekete geçmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Genel Kurulu’nun “Soykırım Suçu Mağdurlarının Onuru ve Anısını Anma ve Saygı Günü”nün onuncu yıldönümü vesilesiyle düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, “Soykırım suçu ile mücadele ve onun önlenmesi konusundaki taahhüdümüzü bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

İran Büyükelçisi, soykırımın önlenmesinin yalnızca ortak bir ideal değil; uluslararası hukukta yer alan bağlayıcı bir yükümlülük ve insanlığa karşı ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Tehdit nerede ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, soykırımın önüne geçmek ve faillerini cezalandırmak, kolektif sorumluluğumuzdur” ifadesini kullandı.

İrevani, tüm üye devletlerin soykırımı önleme ve cezalandırma konusundaki evrensel yükümlülükleri bulunduğunu ve hiçbir devletin bu yasağı göz ardı etmek, zayıflatmak ya da seçici şekilde uygulamak hakkına sahip olmadığını ifade etti.

İran Büyükelçisi konuşmasının devamında, “Bu bağlamda, ‘Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun işlevsel ve profesyonel çalışmalarını takdir ediyoruz. Komisyon, Siyonist rejim tarafından Gazze’de işlenen ve soykırım suçunun eşiğinde değerlendirilen eylemler konusunda son derece endişe verici sonuçlara ulaşmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın BM Temsilcisi, Siyonist rejimin uluslararası hukuku defalarca ve açık bir şekilde ihlal ettiğini ve BM mekanizmalarının bu ihlalleri kapsamlı biçimde belgelendirdiğini dile getirdi.

“Bu tür suçlar ne mazur görülebilir, ne küçültülebilir, ne de gizlenebilir” diyen İrevani, Batı medyasının dezenformasyon ve insanlık dışı bir dil kullanarak bu soykırım niteliğindeki eylemleri meşrulaştırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti.

İran’ın Daimi Temsilcisi, BM Özel Raportörü Albanese’nin raporuna atıf yaparak, birçok Batılı devletin gizli diplomasinin arkasına saklanarak bu soykırım kampanyasını kolaylaştırdığını, meşrulaştırdığını ve normalleştirdiğini, ayrıca Siyonist rejimin uluslararası hukuka ilişkin sömürgeci ve çarpıtılmış anlatılarını yeniden ürettiğini söyledi.

İranlı büyükelçi, BM'nin yalnızca bu tür anma törenleri düzenleyerek değil, tüm üyelerinin gerçek bir ahlaki iradesiyle bu çabaya öncülük etmesi gerektiğini belirterek, “Dünya, soykırım suçunu sona erdirmek ve mağdurların onurunu korumak için kararlı, kolektif ve acil bir şekilde harekete geçmelidir” dedi.