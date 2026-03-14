İran’dan ABD’ye Enerji Altyapısı Uyarısı

Hatemü’l‑Enbiya Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın son açıklamalarına atıfta bulunularak, İran’ın petrol, ekonomik ve enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın enerji altyapısının hedef alınması halinde, bölgede Amerikan hissesi bulunan veya ABD ile iş birliği yapan petrol şirketlerine ait tüm petrol, enerji ve ekonomik altyapıların derhal hedef alınacağı ifade edildi.

Hatemü’l‑Enbiya Sözcülüğü, söz konusu altyapıların “tamamen yok edilerek küle çevrileceği” uyarısında bulundu. Açıklamada ayrıca, böyle bir senaryonun ABD’nin çıkar sağladığı bölgesel petrol ve gaz altyapısının da ciddi biçimde tehlikeye girmesi anlamına geleceği belirtildi.