Ensarullah lideri: “ABD‑İsrail’in İran’a saldırısının hiçbir gerekçesi yok”

Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el‑Husi, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının “hiçbir meşruiyeti olmayan bir saldırganlık” olduğunu söyledi.

El‑Husi, ABD ve İsrail’in bölgede “Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme ve Büyük İsrail’i kurma” adını verdikleri bir proje yürüttüğünü belirterek, bu planın Arap Yarımadası da dahil olmak üzere tüm bölgeyi hedef aldığını ifade etti.

Açıklamasında bazı bölge ülkelerinin bu süreçte İsrail veya ABD ile işbirliği yapmasını eleştiren Ensarullah lideri, bu işbirliğinin “bu ülkelerin çıkarlarına hizmet etmediğini” dile getirdi.

Gazze’deki çatışmaların en yoğun döneminde bile bazı rejimlerin kendi medya araçları üzerinden Filistin direnişine ve savaşçılara hakaret ettiğini söyleyen el‑Husi, Hizbullah’a yönelik eleştirilerin de haksız olduğunu, çünkü Hizbullah’ın tutumunun tamamen “savunma eksenli” olduğunu belirtti.

El‑Husi ayrıca ABD ve İsrail’in “Müslüman İran halkına karşı her türlü suçu işlediğini” savunarak, İran’a yönelik saldırının “hiçbir gerekçesi olmayan açık bir saldırı” olduğunu ifade etti.