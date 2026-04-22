İran Silahlı Kuvvetleri Tetikte

İran’daki Merkezi Hatemü’l-Enbiya Karargâhı’nın sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı ile “saldırgan ve terörist” olarak nitelendirdiği Amerikan ordusu komutanlarının tekrar eden tehditlerine tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan ve terörist ordusu komutanlarının sürekli tehditlerini dikkate alarak uyarıyoruz: İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri tam teyakkuz hâlinde ve tetiktedir.

Güçlü ve kudretli birliklerimiz uzun süredir tam hazırlık durumundadır. İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik herhangi bir saldırı veya girişim olması hâlinde, önceden belirlenmiş hedeflere derhal ve güçlü bir şekilde operasyon düzenleyecek; saldırgan Amerika ve ‘çocuk katili’ olarak nitelendirdiğimiz Siyonist rejime, geçmiştekinden daha ağır bir ders vereceklerdir.”

ABD’den tek taraflı ateşkes uzatma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde defalarca “İran’la ateşkesi uzatmayacağını” söylemesine rağmen, ateşkesi uzatma kararı aldığını açıkladı.

Trump, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in, Tahran’dan bir teklif gelene kadar İran’a yönelik saldırının ertelenmesini kendisinden talep ettiğini iddia etti.

Daha önce, hiçbir koşulda ateşkesi uzatmayacağını ve İran’ın mutlaka İslamabad’daki görüşmelere katılması gerektiğini açıkça vurgulayan Trump, bu söylemlerine rağmen ateşkesi tek taraflı olarak uzatmak zorunda kaldı.

Trump ve Amerikan medyası, dün yaptıkları açıklamalarda, ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’a gittiğini, İran’ın bu görüşmeleri kabul etmemesi hâlinde savaşın yeniden başlayacağını duyurmuştu. Buna karşın İranlı yetkililer, görüşmelere katılım konusunda herhangi bir resmî tutum açıklamadan, sükûnet ve sessizliklerini koruyor.

Tahran yönetimi, son günlerde ABD’nin ateşkes şartlarını ihlal ettiğini vurgularken, baskı ve tehdit altında müzakere masasına oturmayacaklarının altını çiziyor.