22 Nis 2026 07:30

Erakçi’den ABD’ye tepki: Kısıtlamalarla nasıl başa çıkacağımızı iyi biliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin ticari bir gemiye yönelik saldırısını ateşkes ihlali ve savaş eylemi olarak nitelendirerek, İran’ın baskılara karşı koymayı bildiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD’nin bir ticari gemiye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Erakçi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran limanlarının kuşatılmasının bir savaş eylemi olduğunu ve bu durumun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca ticari bir gemiye saldırılmasının ve mürettebatın rehin alınmasının daha büyük bir ihlal olduğunu ifade etti.

Ülkenin sahip olduğu kapasitelere dikkat çeken Erakçi, İran’ın kısıtlamalarla nasıl başa çıkacağını, çıkarlarını nasıl savunacağını ve baskılara karşı nasıl duracağını iyi bildiğini vurguladı.

