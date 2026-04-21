21 Nis 2026 14:08

İran’a ait “Sili City” petrol tankeri ülkenin kara sularına ulaştı

İran Ordusu, ABD donanmasına ait unsurların uyarı ve tehditlerine rağmen, “Sili City” tankerinin donanma desteğiyle Arap Denizi’ni aşarak ülke kara sularına ulaştığını açıkladı.

İran Ordusu, İran’a ait “Sili City” adlı petrol tankerinin Arap Denizi’ni geçerek dün gece ülkenin kara sularına girdiğini açıkladı. Açıklamada, geçişin İran donanmasının operasyonel desteğiyle gerçekleştiği belirtildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “İran petrol tankeri, ABD deniz filosunun tekrarlanan uyarı ve tehditlerine rağmen ülkenin kara sularına girmeyi başardı” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İran donanmasının tankeri Arap Denizi’nden ülke kara sularına güvenli şekilde ulaştırdığı vurgulanarak, tankerin saatler önce güneydeki İran limanlarından birine demirlediği bildirildi.

