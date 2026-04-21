İran'dan ABD’ye gemi tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a ait “Toska” adlı ticari gemiye yönelik saldırısı ve mürettebat ile ailelerinin rehin alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Acıklamanın metni şu şekilde:

“İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin terörist ordusunun İran’a ait ‘Toska’ adlı ticari gemiye yönelik yasa dışı ve vahşi saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır. Söz konusu saldırı, 19 Nisan Pazar akşamı, Umman Denizi yakınlarında gerçekleşmiştir.

Mürettebatın ve gemi personelinin yanı sıra ailelerinin de tehdit edilmesiyle birlikte gerçekleştirilen bu eylem, deniz haydutluğu ve terörist bir saldırıdır. Bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 8 Nisan tarihli ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir saldırganlık eylemidir.

İran İslam Cumhuriyeti, konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin dikkatine sunmuş; ayrıca Güvenlik Konseyi üyeleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdinde girişimlerde bulunarak, uluslararası ticari denizciliğe karşı ABD tarafından gerçekleştirilen bu suç teşkil eden eylemin kınanması ve sorumlu devletlerin kararlı tepki göstermesi çağrısında bulunmuştur.

İran, ABD’nin bu yasa dışı ve suç teşkil eden eyleminin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunurken, İran gemisinin ve mürettebatının yanı sıra ailelerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak ve İran vatandaşlarının hak ve onurunu korumak için tüm imkânlarını kullanacaktır. Bölgedeki durumun daha da karmaşık hale gelmesinin tüm sorumluluğu ABD’ye aittir.”