İranlı komutandan sert mesaj: Tehditlere anında ve belirleyici yanıt vermeye hazırız

İran Merkezi Hatemu’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İran’ın kahraman halkı bugün, Devrim Muhafızları ve diğer vatan savunucularının kapsamlı stratejik gücü, hazırlığı ve yetenekleriyle gurur duymaktadır. Bu güçler, füze ve insansız hava araçlarıyla düşman olan Siyonist rejimi ve terörist Amerika’yı çaresizliğe ve yıpranmaya sürüklemiş, onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorlamıştır.”

Tümgeneral Abdullahi, İran halkının meydanlarda ve sokaklarda geniş katılımla silahlı kuvvetlere desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Komutan Abdullahi ayrıca şunları ifade etti:

“İran’ın cesur silahlı kuvvetleri, devlet ve onurlu, sürprizler yaratan İran milletiyle birlikte, tam bir birlik ve uyum içinde, Devrim Lideri'nin talimatlarına bağlı olarak düşmanın tehdit ve eylemlerine karşı kararlı, belirleyici ve anında karşılık vermeye hazırdır.”

Tümgeneral Abdullahi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Silahlı kuvvetler üstün konumunu koruyarak, özellikle askeri çatışmalardaki sessizlik dönemlerinde ve Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve kontrolü konusunda, ABD’nin yalancı ve yanılsama içindeki başkanının yanlış ve manipülatif anlatılar üretmesine izin vermeyecek ve her türlü anlaşma ihlaline layıkıyla karşılık verecektir.”