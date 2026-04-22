İran: Çelişkili mesajlar nedeniyle müzakere kararı yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, şu ana kadar müzakerelere katılma yönünde herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.

Bekayi, BBC ile yaptığı röportajda, bunun nedeninin ABD’den gelen çelişkili mesajlar olduğunu belirtti.

Bekayi, son günlerde birçok ateşkes ihlalinin yaşandığını ifade ederek, ABD’nin İran’a ait gemilere saldırdığını ve “Toska” adlı gemide bulunan İran vatandaşlarını rehin aldığını söyledi.

Ayrıca ABD’nin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Bekayi, bu tehditler arasında savaş suçu işleme, soykırım ve köprüler ile enerji santrallerini bombalama gibi eylemlerin bulunduğunu dile getirdi.

Sözcü, bu tür davranışların ciddi bir diplomatik sürece bağlı olan bir ülkenin tutumuyla bağdaşmadığını vurguladı.