İran'dan müzakere ile ilgili flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakereler hakkında açıklamada bulundu.
Devlet televizyonuna konuşan Bekayi, "Amerikalıların çelişkili davranışları nedeniyle, Pakistan'daki görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz net bir karar verilmedi" dedi.
ABD ve İsrail rejiminin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaşın ardından 8 Nisan'da ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmişti.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
yorumunuz