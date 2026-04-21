Galibaf: Sahada yeni kartlarımızı ortaya koymak için hazırız

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere masasını bir “teslimiyet masasına” dönüştürmek istediğini belirterek, tehdit altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Galibaf, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Trump, uyguladığı abluka ve ateşkesi ihlal ederek, kendi zannına göre müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ya da yeniden savaş çıkarmayı meşrulaştırmak istiyor.

Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki haftada sahada yeni kartlarımızı ortaya koymak için hazırlandık.”