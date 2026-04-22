İran’dan bölge ülkelerine uyarı: Topraklarınızdan İran’a saldırı olursa, petrol üretimine veda edin

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, bir mesajında ​​İran milletine gelecekte daha fazla zafer vaat ederken, bölge ülkelerini de sert bir şekilde tehdit ederek şunları söyledi: "Coğrafyalarını, üslerini ve tesislerini bölgenin güneyinde Amerika'nın ve bu milletin düşmanlarının hizmetine sunanları uyarıyoruz: Eğer topraklarınız ve yetenekleriniz İran'a saldırmak için kullanılırsa, Ortadoğu'daki enerji güvenliğine ve petrol üretimine veda etmelisiniz."

Generali Musevi mesajında şu ifadeleri kullandı:

Elli günü aşkın süredir “üçüncü dayatılmış savaş” devam ediyor. Bu süreçte siz büyük İran milleti, sokaklarda, meydanlarda gösterdiğiniz varlıkla, sahada silahlı güçlerinin gerçek dayanağının milletin sarsılmaz iradesi olduğunu ortaya koydunuz.

Ben de bu milletin küçük bir evladı olarak, sıkılmış yumruklarınızın, kararlı adımlarınızın, sabrınızın ve örnek basiretinizin önünde saygıyla eğiliyor; bu sadakat ve direniş karşısında minnet duyuyorum.

Hava-Uzay Kuvvetleri’ndeki evlatlarınız kırk gün kırk gece füze fırlatma rampalarının başında durarak “istikbarın sahte heybetini” hedef aldı. Askerî sessizlik dönemlerinde bile uyanık gözlerle, tetiğe hazır şekilde ve sarsılmaz bir kararlılıkla bu kadim toprakları ve binlerce yıllık medeniyeti korumaya devam ettiler.

Bugün ise aranızda konuşarak bir kez daha söz veriyoruz:

İran milletiyle ahitleşiyoruz ki, ateşkesin ertesi günü dahi düşman en küçük bir hata yapar ve İran’ın mukaddes topraklarına saldırıda bulunursa, bu milletin ve silahlı evlatlarının vereceği karşılık farklı, kesin ve pişman edici olacaktır.

Bu kez, İran milletinin irade ettiği her yer menzilimizde olacaktır.

Güney bölgedeki ülkelere de açıkça uyarıda bulunuyoruz: Eğer topraklarınız, üsleriniz ve imkânlarınız Amerika’ya ve bu milletin düşmanlarına İran’a saldırı için tahsis edilirse, Ortadoğu’daki enerji güvenliği ve petrol üretimine veda etmeye hazır olun.

İran milleti tehdit peşinde değildir; ancak izzetini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda bir an bile tereddüt etmeyecektir.

ABD’den tek taraflı ateşkes uzatma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde defalarca “İran’la ateşkesi uzatmayacağını” söylemesine rağmen, ateşkesi uzatma kararı aldığını açıkladı.

Trump, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in, Tahran’dan bir teklif gelene kadar İran’a yönelik saldırının ertelenmesini kendisinden talep ettiğini iddia etti.

Daha önce, hiçbir koşulda ateşkesi uzatmayacağını ve İran’ın mutlaka İslamabad’daki görüşmelere katılması gerektiğini açıkça vurgulayan Trump, bu söylemlerine rağmen ateşkesi tek taraflı olarak uzatmak zorunda kaldı.

Trump ve Amerikan medyası, dün yaptıkları açıklamalarda, ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’a gittiğini, İran’ın bu görüşmeleri kabul etmemesi hâlinde savaşın yeniden başlayacağını duyurmuştu. Buna karşın İranlı yetkililer, görüşmelere katılım konusunda herhangi bir resmî tutum açıklamadan, sükûnet ve sessizliklerini koruyor.

Tahran yönetimi, son günlerde ABD’nin ateşkes şartlarını ihlal ettiğini vurgularken, baskı ve tehdit altında müzakere masasına oturmayacaklarının altını çiziyor.