İran: Petrol kuyularımıza saldırı olursa, saldırganların petrol tesislerini hedef alırız

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sakkab İsfahani, İslamşehr’de düzenlenen gece toplantısında ülkenin enerji güvenliğini korumaya tamamen hazır olduğunu açıkladı. Olası bir saldırıya verilecek yanıtın “göze göz” anlayışının ötesinde olacağı uyarısında bulundu.

Kaemiye Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden İsfahani, enerji ve elektrik alanında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek halkın hizmetlerin sürekliliği konusunda endişe duymaması gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarına da değinen İsfahani, ülkenin savunma stratejisini açıkladı.

İsfahani, ilk aşamada “göze göz” stratejisinin uygulandığını belirterek şöyle uyardı: “Düşman yeniden hata yaparsa, stratejimiz ‘göze baş’ olacaktır. Petrol kuyularımızdan herhangi biri vurulursa, saldırının gerçekleştirildiği ülkelerin topraklarında bulunan petrol sahalarından biri hedef alınacaktır.”

Yetkili ayrıca halkı söylentilere itibar etmemeye çağırarak İran’ın askeri gücüne dikkat çekti ve “Trump’ın söylemlerinden korkmuyoruz, gerekli karşılık verilecektir” dedi.

Konuşmasının bir bölümünde son müzakerelere de değinen İsfahani, İran’ın müzakere heyetinin “tam bir cesaretle müzakere masasında düşmanın yakasına yapışarak” ulusal çıkarları savunduğunu ifade etti.

Düşmanın toplumda bölünme yaratmaya çalıştığını belirten İsfahani, mevcut koşullarda en önemli unsurun “toplumsal birlik ve dayanışma” olduğunu vurguladı.