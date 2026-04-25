İran Devrim Muhafızları “EPAMINODES” gemisini alıkoydu

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin son altı ayda yürüttüğü istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda, “EPAMINODES” adlı geminin ABD limanlarına çok sayıda sefer gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yetkililer, geminin uyarılara rağmen denizcilik kurallarını ihlal etmeyi sürdürmesi üzerine alıkonulduğunu bildirdi.

Son bilgilere göre “EPAMINODES”, Hindistan’daki Mundra Limanı’na doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisiydi. Gemi şu anda Liberya bayrağı altında faaliyet gösteriyor.

Geminin en son konumunun, iki gün önce Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, Larak Adası yakınlarında kaydedildiği belirtildi.

Kayıtlara göre söz konusu gemi, Ekim 2024 ile Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’deki 11 farklı limana toplam 36 kez uğrak yaparak yaklaşık 299 bin ton yük boşalttı.