ABD yaptırımlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçti

Denizcilik takip verilerine göre, ABD’nin öne sürdüğü deniz ablukasına rağmen ABD yaptırımları altında bulunan bir süper petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

“Kuba (Yuri)” adlı ve Curaçao bayrağıyla faaliyet gösteren tanker, son olarak Hürmüz Boğazı’nı geçerek Larak Adası’nın doğusunda demir attı.

Söz konusu tanker, 2024 yılından bu yana İran petrolünü Çin’e taşıdığı gerekçesiyle ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor.

ABD, Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına aldığını ve İran ile bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmediğini öne sürüyor. Ancak yayımlanan raporlara göre son dönemde birkaç İran bağlantılı gemi bu boğazdan geçerek bölgeye giriş ya da çıkış yaptı.