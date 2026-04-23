Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınan ilk geçiş ücreti devlet hazinesine aktarıldı

İran Meclisi Başkanlık Divanı üyesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirin ülke hazinesine aktarıldığını duyurdu.

Abbas Papizade, ISNA’ya yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınan ücretlerin resmi olarak İran Merkez Bankası’na yatırıldığını ve buradan devlet hazinesine aktarıldığını söyledi.

Papizade, gemilerden alınan ücret miktarının geminin türüne ve taşıdığı yükün niteliğine göre değiştiğini belirtti. Bu uygulamanın, su yollarındaki seyir koşulları dikkate alınarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Meclis Ekonomi Komisyonu üyesi olan Papizade, bölgedeki deniz güzergâhlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Umman tarafındaki kıyıların bir kısmı sığ olduğu için gemi seyrine uygun değil. Bu nedenle iki güzergâh kalıyor. Bunlardan biri İran ile Umman arasındaki orta hat olup, şu anda ciddi güvenlik sorunları nedeniyle geçiş için uygun görülmüyor. İkinci güzergâh ise İran’ın kıyı sularına giren ve daha güvenli kabul edilen rota.

Papizade, uluslararası hukuka göre kıyı devletlerinin kendi karasularına giren gemilerden geçiş ücreti talep edebileceğini de vurguladı.

Elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak ise Papizade, bu kaynakların devlet geliri olarak genel bütçeye aktarıldığını ve harcama şekline daha sonra karar verileceğini belirtti.