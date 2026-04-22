İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz’de iki gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle iki gemiye el koydu.

Yapılan açıklamada, “MSC‑FRANCESCA” adlı ve İsrail’le bağlantılı olduğu belirtilen gemi ile “EPAMINODES” isimli diğer geminin gerekli izinleri almadan hareket ettiği, seyir yardımcı sistemlerinde manipülasyon yaptığı ve tekrarlanan ihlallerde bulunduğu bildirildi.

İranlı yetkililer, söz konusu gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan gizlice çıkış yapmaya çalıştığının tespit edildiğini ve Devrim Muhafızları Donanması unsurlarının istihbarat takibi sonucunda gemileri durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, gemilerin taşıdıkları yük ile belge ve evraklarının incelenmesi amacıyla İran İslam Cumhuriyeti karasularına yönlendirildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin İran tarafından ilan edilen kuralları ihlal eden veya bu stratejik su yolunda güvenli geçişi tehlikeye atan her türlü girişime karşı kararlı ve yasal şekilde müdahale edileceğini vurguladı.