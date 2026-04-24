  Siyaset
24 Nis 2026 16:09

Pakistan basını: Erakçi bu akşam İslamabad’a gidiyor

El Cezire’nin aktardığına göre, Pakistan medyası İran Dışişleri Bakanı’nın İslamabad ziyaretiyle ilgili haberler yayımladı.

Pakistanlı medya kuruluşları, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin bu akşam İslamabad’a gitmesinin beklendiğini bildirdi.

Söz konusu haberlerde, Erakçi’nin Pakistanlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bu ülkenin başkentine gideceği belirtildi.

Reuters da Pakistanlı bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı’nın bugün İslamabad’a seyahat edeceğini aktardı.

News ID 1936197
Azar MAHDAVAN

