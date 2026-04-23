Erakçi: ABD–İsrail saldırganlığı Hürmüz’deki güvensizliğin temel kaynağıdır

Resmi temaslar kapsamında Tahran’da bulunan Güney Kore’nin İran Özel Temsilcisi Chung Byung-ha iran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüştü.

Görüşmede Erakçi, ABD ve İsrail’in son kırk gün içindeki saldırıları hakkında Güney Koreli temsilciye bilgi verdi.

Erakçi, ülkelerin bu eylemler konusunda açık ve net tutum göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İran’ın, Hürmüz Boğazı’na kıyıdaş bir ülke olarak, uluslararası hukuk ve kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde ulusal güvenliğini korumaya yönelik adımlar attığını söyledi.

Yaşanan gelişmelerin sonuçlarına ilişkin sorumluluğun saldırıda bulunan taraflara ait olduğunu vurguladı.

Erakçi, İran ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değinerek Tahran’ın işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kore özel temsilcisi Chung Byung-ha ise İran ile ilişkilerin geliştirilmesini önemli gördüklerini belirtti ve diplomatik sürecin ilerlemesiyle savaşın sona ermesi ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti.