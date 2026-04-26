Tahran’ın ABD’nin ablukası ve deniz haydutluğuna karşı "misilleme" stratejisi

Mehr Haber Ajansı: Fars Körfezi’nin mavi sularında ve stratejik Hürmüz Boğazı’nda gerilim arttığı noktasına ulaşırken, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı’nın yayımladığı sert açıklamalar, İran'ın “stratejik sabır” politikasından “akıllı saldırı‑caydırıcılık” aşamasına geçtiğini gösteriyor. ABD’nin İran limanlarına yönelik yasa dışı ablukayı sürdürmesi ve denizde el koyma girişimleri, yalnızca geçici ateşkes anlaşmasının ruhunu ihlal etmekle kalmıyor; aynı zamanda fiilen “deniz temelli ekonomik terörizm” ve organize deniz haydutluğu anlamına geliyor. Bu zorlayıcı eylemler, İran’ın egemenlik haklarına ve küresel enerji güvenliğine açık bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

1. Ateşkesin Açık İhlali ve Meşru Müdafaa Hakkı

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı’nın resmi açıklamasına göre ABD ordusunun uyguladığı deniz ablukası, ateşkesin açık bir ihlali ve İran halkına karşı yürütülen ekonomik savaşın devamı niteliğindedir. Uluslararası hukuk ve İran’ın savunma doktrini açısından, ateşkes koşullarında bağımsız bir ülkenin limanlarına abluka uygulamak ve gemilerini hedef almak, askeri saldırının devamı olarak görülmektedir.

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nı ticari geçişlere geçici olarak yeniden açma kararının “iyi niyet göstergesi” olduğunu vurgulayarak, bunun zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamalarda, İran limanlarının ve gemilerinin güvenliği tehdit edilirse “Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki hiçbir limanın güvende olmayacağı”, deniz güvenliğinin ya herkes için sağlanacağı ya da hiç kimse için olmayacağı ifade edildi.

Bu kararlı tutum, devrimci doktrine, İran‑Irak savaşından edinilen tecrübeye ve ABD’nin İran karşısında yaşadığı başarısızlıkların oluşturduğu stratejik hafızaya dayandırılıyor.

2. Abluka ve Deniz Haydutluğunu Boşa Çıkarmaya Yönelik Akıllı Yol Haritası

Askeri analizlere göre İran Silahlı Kuvvetleri (Ordu ve Devrim Muhafızları), Hürmüz Boğazı’nın özgün coğrafyasına dayanan asimetrik savaş yöntemlerini klasik deniz gücüyle birleştirerek kapsamlı bir karşılık vermeye hazırlanıyor.

Silahlı konvoy eskortu: İran Deniz Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne ait hızlı ve ağır silahlı gemiler, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere refakat edecek. Bu adım, ABD savaş gemilerine yönelik açık bir caydırıcılık mesajı olarak görülüyor.

Ticari gemilerin savunma kapasitesinin artırılması: Seçkin deniz komandolarının gemilerde konuşlandırılması ya da ticari gemilerin kısa menzilli savunma sistemleri ve ağır makineli tüfeklerle donatılması gibi önlemler değerlendiriliyor.

“Sürat teknesi” ve İHA taktikleri: Olası bir saldırı veya el koyma girişimi durumunda, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin füze donanımlı sürat tekneleri, insansız hava araçları ve akıllı deniz mayınlarıyla karşılık verebileceği belirtiliyor.

Tam istihbarat gözetimi: Umman Denizi ve daha geniş bölgelerdeki ABD deniz unsurlarının hareketleri İHA, radar ve gelişmiş istihbarat sistemleriyle anlık olarak takip ediliyor.

Bu stratejilerin, İran’ın asimetrik savaş tecrübesi ve bölgesel deniz kabiliyetleri sayesinde güçlü bir caydırıcılık oluşturduğu değerlendiriliyor.

3. Stratejik Boyut: Üçüncü Bir Dayatma Savaşına Dair Uyarı

Hatemü’l-Enbiya Karargâhı’nın açıklamalarında ABD’nin geçmişte yaşadığı askeri başarısızlıklara yapılan atıflar, Washington’a açık bir uyarı olarak yorumlanıyor: Yanlış bir hesaplama, geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

Dünya enerji akışının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, bu süreçte küresel dikkatlerin odak noktası hâline gelmiş durumda.

Diplomatik Çıkmaz mı, Sert Karşılık mı?

Devrim Muhafızları’nın Tabas’taki ABD operasyonunun yıldönümüne ilişkin yayımladığı son açıklama da İran’ın egemenliğine yönelik hiçbir girişimin karşılıksız kalmayacağı mesajını yineledi.

Bu süreçte bazı arabulucuların ateşkesi koruma yönünde girişimleri sürerken, ABD’nin denizdeki baskı ve el koyma politikalarının devam etmesi diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatıyor.

Tahran’ın mesajı ise açık: İran gemileri serbest ve güvenli şekilde hareket edemediği takdirde, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliği hiçbir ülke için garanti olmayacaktır. Fars Körfezi ya herkes için güvenli olacaktır ya da hiç kimse için.