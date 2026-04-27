ABD’nin “aşırı talepleri” son müzakere turunun hedeflerine ulaşmasını engelledi

Rusya’nın St. Petersburg kentine varışında açıklamalarda bulunan Erakçi, İran’ın Rusya ile her zaman yakın istişare içinde olduğunu belirterek, özellikle bölgesel konular başta olmak üzere geniş bir yelpazede sürekli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle üst düzey temaslarda kısa bir ara oluştuğunu söyleyen Erakçi, Pakistan ve Umman’a gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Rusya’ya gelmesinin bu nedenle planlandığını kaydetti. Erakçi, “Bu fırsatı değerlendirerek son dönemdeki savaşla ilgili gelişmeleri ve mevcut durumu Rus dostlarımızla ele alacak, son durumu gözden geçireceğiz. Doğal olarak gerekli koordinasyonların sağlanması gerekiyor.” dedi.

Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatan Erakçi, bu nedenle İslamabad ile son gelişmeleri değerlendirme ihtiyacı duyduklarını belirtti. Müzakere sürecinde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak ABD’nin yanlış yaklaşımları ve aşırı talepleri nedeniyle son tur görüşmelerin hedeflerine ulaşamadığını dile getiren Erakçi, mevcut durumun Pakistanlı yetkililerle ayrıntılı biçimde ele alındığını söyledi.

Pakistan ile yapılan görüşmeleri “başarılı” olarak nitelendiren İranlı bakan, müzakerelerin hangi koşullarda ve hangi çerçevede devam edebileceğinin de görüşüldüğünü aktardı. Erakçi, “İran halkının kırk gün süren direnişi, ülkenin haklarının korunması ve ulusal çıkarların sağlanması için güçlü bir temel oluşturmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Umman ziyaretine de değinen Erakçi, Maskat yönetiminin son savaş sürecinde olumlu bir tutum sergilediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle Fars Körfezi bölgesinde daha da geliştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’na kıyısı olan iki ülke olduğuna dikkat çeken Erakçi, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu geçiş noktasında güvenliğin sağlanması için yakın koordinasyon gerektiğini belirtti. Erakçi, iki ülke arasında bu konuda büyük ölçüde görüş birliği bulunduğunu ve teknik düzeyde temasların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.