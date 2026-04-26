Pezeşkiyan: ABD baskısı sürdükçe müzakerelerde ilerleme zor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından beşinci telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede, siyasi ve sahadaki son gelişmeler, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İslamabad’daki diplomatik girişimler ele alındı.

Pezeşkiyan, mevcut koşulların aşılabilmesi için taraflar arasında ortak bir anlayış ve dil oluşturulmasının gerekli olduğunu belirterek, etkili diyalog zemininin sağlanmasının ilerleme için ön koşul olduğunu ifade etti.

ABD’nin son dönemde İran’a yönelik saha ve deniz kısıtlamalarını artırmasına değinen Pezeşkiyan, bu adımların güven inşa sürecini zedelediğini ve diplomasiyi sekteye uğrattığını söyledi. Bir yandan müzakere mesajları verilirken diğer yandan baskının artırılmasının karşılıklı güveni zayıflattığını vurguladı.

İran’ın savaş başlatmadığını ve bölgede güvensizlik istemediğini dile getiren Pezeşkiyan, ABD’nin özellikle deniz ablukası gibi adımlarının siyasi çözüm söylemleriyle çeliştiğini belirtti. Bu çelişkinin hem İran halkı hem de yöneticiler nezdinde güvensizliği artırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde yalnızca meşru haklarını talep ettiğini belirterek, müzakerelerin ancak karşı tarafın tehdit ve baskı yerine güven artırıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım benimsemesiyle sonuç verebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, düşmanca adımların durdurulması ve geçmişteki taahhüt ihlallerinin tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesinin, güvenin yeniden inşası için gerekli olduğunu belirtti. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının da siyasi çözüm iddialarıyla çeliştiğini sözlerine ekledi.

İran’ın adil ve karşılıklı saygıya dayalı her türlü diplomatik yolu desteklediğini vurgulayan Pezeşkiyan, Pakistan ve diğer İslam ülkelerinden ABD’yi sorumlu bir diyalog çerçevesine yönlendirmelerini istedi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise İran’a duydukları güvenin kendileri için bir onur olduğunu belirterek, kalıcı ve onurlu bir çözüm için tüm imkanları kullanacaklarını söyledi. Pakistan halkının İran’la dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Şerif, İran’a yönelik saldırıları sert bir şekilde kınadıklarını belirterek, İran’ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını, İran halkının yüksek direniş gösterdiğini ve rejim değişikliği senaryolarının gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Ayrıca bölgedeki barış çabalarına dikkat çeken Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yapılan temasların da bu yönde olduğunu belirterek, mevcut durumda tek gerçekçi seçeneğin barış olduğunu vurguladı.