Erakçi, Umman Sultanı ile Görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Maskat’ta bugün sabah saatlerinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said ile bir araya geldi.

Görüşmede Erakçi, Umman’ın diplomatik süreçlere verdiği yapıcı destekten ve ABD–İsrail’in İran’a yönelik saldırısı karşısındaki dengeli tutumundan dolayı teşekkür etti. Ayrıca İran’ın, Umman ve Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki diğer ülkelerle dostane ilişkileri koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Erakçi, İran’a karşı 40 gün süren saldırının tecrübesinin, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının yalnızca güvensizlik ve bölünme yarattığını gösterdiğini belirterek, bölge ülkelerinin ABD müdahalesinden uzak, yerel ve kolektif güvenlik mekanizmaları oluşturmak için yapıcı ve sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

Umman Sultanı, ABD ve İsrail’in saldırısı sırasında İran İslam Devrimi’nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamaney’in, bazı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin ve İranlı sivillerin şehit olması nedeniyle taziyelerini iletti. Ayrıca selamlarını Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e ve Cumhurbaşkanı Pezekiyan’a ileterek, Umman’ın bölgedeki barış ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Sultan Heysem, savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgeye kalıcı barış ile güvenliğin dönmesi temennisinde bulunarak, Umman’ın bu süreçte her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Görüşmeye Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el‑Busaidi de katıldı. Toplantıda Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nin güvenliği, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik işbirlikleri ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen barış müzakerelerine dair son gelişmeler ele alındı.

Erakçi Umman ziyaretinin ardından Moskova'ya gidecek.