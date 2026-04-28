Rusya'dan İran'a destek mesajı

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, pazartesi akşamı Bişkek’te İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Telai Nik, ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Rusya Savunma Bakanı, “Çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız ve İran’ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü destekliyoruz.” dedi.

Belousov, İranlı mevkidaşına hitaben, “Kardeş İran halkına ve silahlı kuvvetlerine, karşı karşıya oldukları tüm tehditlerin üstesinden gelmeleri için dayanıklılık ve cesaret diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Bu durumun çözümü için mümkün olan her türlü adımı atmaya hazırız.” diye ekledi.

Rus bakan, Moskova ile Tahran’ın geçmişte olduğu gibi her koşulda ve ortaya çıkabilecek her senaryoda birbirlerini desteklemeye devam edecekleri konusunda güvence verdi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Telai Nik de, ikili iş birliğine dair güncel konuların ele alınması için sağlanan görüşme fırsatından dolayı Belousov’a teşekkür etti.