İran heyeti ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı için Bişkek’te

İran Savunma Bakanlığı Yönetim Geliştirme ve Stratejik Planlama’dan sorumlu yardımcısı Tuğgeneral Rıza Talai Nik, beraberindeki bakanlık yetkilileriyle birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Kırgızistan’a gitti.
Tuğgeneral Talai Nik'in bu toplantıya katılmak amacıyla Bişkek’e ulaştığı belirtildi.
Havaalanında, kendisini Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı Talantbek Talipov karşıladı.
28 Nisan’da Bişkek’in, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
