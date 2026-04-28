Rusya: İran, Hürmüz Boğazı’nda geçişleri sınırlama hakkına sahiptir

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi toplantısında Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nda geçişleri sınırlama hakkı olduğunu söyledi.

Nebenzya, bazı tarafların Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin kısıtlanmasının tüm sorumluluğunu İran’a yüklemeye çalıştığını belirterek, “Sanki komşularına saldıran ve boğazdaki geçişi kasıtlı olarak engelleyen İran’mış gibi bir tablo çiziliyor.” dedi.

Rus diplomat, savaş zamanlarında saldırı altında bulunan bir kıyı devletinin güvenliğini sağlamak amacıyla kendi karasularında geçişleri sınırlayabileceğini ifade etti.

Nebenzya ayrıca Batılı ülkeleri sert şekilde eleştirerek, onların eylemlerini deniz haydutluğuna benzetti. Ukrayna’nın uzun menzilli hava ve deniz dronlarıyla Akdeniz’de Rusya bağlantılı petrol tankerlerine yönelik saldırılarını ve Avrupa’nın Karadeniz’de Rus ticari gemilerine yönelik saldırılara verdiği desteği de kınadı.

Rusya’nın BM temsilcisi, “Korsanlar gemilerinde siyah bayraklar taşırken, Batılı ülkeler yasa dışı eylemlerini tek taraflı zorlayıcı tedbirler adı altında gizlemeye çalışıyor.” dedi.

Nebenzya, bunun gerçekte Avrupa Birliği’nin denizde açık bir yağmaya karıştığını gizlemek için kullanılan bir örtü olduğunu ileri sürdü.

Rusya ve Çin bu ayın başlarında, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’dan alınmasını öngören bir Güvenlik Konseyi taslak kararını veto etmişti.