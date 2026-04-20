Rusya: İran’a karşı savaş AB ekonomisini stagflasyona sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Avrupa’da artan enflasyon ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına ilişkin uyarıda bulunarak, bunun İran’a karşı yürütülen savaş politikalarından kaynaklandığını belirtti.

İran çevresindeki kriz ve Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durmasının Avrupa Birliği’ni stagflasyon şokuyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunan Gruşko, Hürmüz Boğazı’nda gemi hareketlerinin durmasının, enerji altyapısına verilen zararların ve genel olarak İran çevresindeki krizin halihazırda Avrupa Birliği ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Gruşko, “Avrupa yetkililerinin kendi açıklamalarına göre, AB aynı anda ekonomik büyümenin düşmesi ve enflasyonun artması anlamına gelen stagflasyon riskiyle karşı karşıya” dedi.

Rus yetkili ayrıca, 2026 yılı için Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme tahminlerinin yüzde 1,4’ten yüzde 0,8–1 aralığına gerilediğini belirtti. Buna karşılık enflasyon beklentisinin yüzde 2,1’den yüzde 3,1’e yükseldiğini sözlerine ekledi.