Haaretz: Hizbullah, İsrail ordusunun zayıf noktasını buldu

El Mayadeen’in aktardığına göre, İsrail medyası, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde içine düştüğü “bataklığı” gözler önüne serdi.

İsrail gazetesi Haaretz, “Şu anda en zor ve en kanlı çatışma sahası Lübnan’dır. Hizbullah, İsrail ordusunun zayıf noktasını buldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Lübnan’daki askeri operasyonlara ilişkin soru işaretlerinin giderek arttığı, Hizbullah’ın geri çekilmesine dair herhangi bir işaret görülmediği vurgulandı.

Haaretz’in analizinde, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki faaliyetlerinin büyük ölçüde, 2025 yılında Gazze’de izlediği taktiklerin bir “kopyala–yapıştır” versiyonu olduğuna, bu yaklaşımın da özellikle konutların hedefli yıkımına dayandığına dikkat çekildi.

Gazete, İsrail ordusundaki artan kayıpların, ordu içinde “Bu hedef, askerlerin insansız hava araçları (İHA) nedeniyle maruz kaldığı büyük riski gerçekten haklı çıkarıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdığını yazdı.

Bir diğer İsrail medya organı Israel Hayom da, “Lübnan bataklığı geri döndü.” ifadesini kullanarak, üst düzey subayların bugün, durumun savaş öncesi döneme kıyasla çok daha kötü olduğunu kabul ettiklerini aktardı. Haberde, Hizbullah’ın fiber optik sistemli İHA’ları karşısında yaşanan taktiksel başarısızlığın, aynı zamanda kibirden kaynaklanan stratejik bir yenilgiyle paralel ilerlediği yorumu yapıldı.