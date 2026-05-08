Erakçi’den ABD’ye sert uyarı

İran Dışişleri BakanıAbbas Erakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin son dönemdeki adımlarına sert tepki gösterdi.

Erakçi paylaşımında, “Diplomatik bir çözüm masaya geldiğinde, ABD her seferinde düşüncesiz bir askeri maceraya yöneliyor” ifadelerini kullanarak, bunun “kör bir baskı taktiği mi yoksa ABD Başkanını yeni bir bataklığa sürüklemek isteyen sabotajcı bir yaklaşım mı” olduğunu sorguladı.

Bakan Erakçi, “Sebep ne olursa olsun sonuç hep aynı oluyor: İran halkı baskı karşısında asla boyun eğmez; fakat zarar gören her zaman diplomasi olur” dedi.

Erakçi ayrıca, CIA’nın İran’ın füze kapasitesine ilişkin değerlendirmelerinin yanlış olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Füze stoklarımız ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat’taki seviyenin yüzde 75’i değil; doğru rakam yüzde 120’dir. Halkımızı savunma konusundaki hazırlığımız ise yüzde 1000’dir.”