İran Dışişleri Bakanı’ndan Halil el-Hayye’ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hamas Hareketi Liderlik Konseyi üyesi Dr. Halil el-Hayye’ye hitaben yayımladığı mesajda, oğlu Azzam el-Hayye’nin Siyonist rejimin terör eylemi sonucu şehit olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Mesajda, Erakçi’nin Azzam el-Hayye’nin, Gazze Şeridi’nde Siyonist rejimin işlediği terör eylemi sonucu şehit olduğu haberini derin üzüntü ve teessürle aldığı belirtildi. İranlı bakan, bu acı kayıp nedeniyle Dr. Halil el-Hayye’ye tebrik ve taziyelerini sundu.

Erakçi mesajında, Siyonist rejimin bu tür suçlarla, Filistin halkının işgale karşı mücadelesinde gedik açabileceğini sandığını; ancak bu tür eylemlerin direniş halkının ve liderlerinin iradesini zayıflatmak bir yana, Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in özgürlüğü hedefine kadar direniş yolunu sürdürme azmini daha da pekiştirdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, mesajının sonunda Allah’tan Azzam el-Hayye ve Dr. Halil el-Hayye’nin diğer şehit evlatları için rahmet ve mağfiret, kendisi ve ailesi için de sabır ve sağlık diledi.