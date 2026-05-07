ABD, Fars Körfezi’nde petrol üzerinden sahip olduğu etkiyi kaybetmeli

İran Devrim Muhafızları’nın eski komutanı ve İran liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda ABD’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Rızai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunu gündeme getirerek “göstermelik bir hamle” yapmak ve ardından bölgeden çekilmek istediğini öne sürdü. İran’ın buna izin vermeyeceğini söyleyen Rızai, “ABD, İran’a verdiği zararları tazmin etmek zorunda. İran haklarını ve uğradığı zararların karşılığını mutlaka alacaktır” dedi.

Yaklaşık iki yıl önce ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü siyasi savaşın askeri çatışmaya dönüştüğünü savunan Rızai, İran’ın İsrail ve ABD ile mücadelesinin artık farklı bir aşamaya geçtiğini ifade etti. “Zafer kazandığımız gibi tam zafere de ulaşmalıyız” diyen Rızai, savaşın sonuçlarını ilerleyen dönemde açıklayacağını belirtti.

ABD’nin bölgeden çekilerek süreci kapatmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Rızai, “Burası bir savaş meydanıdır. Amerikalılarla ilişkilerde nihai bir sonuca ulaşmalı ve bu savaştan kazanç sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD, Fars Körfezi’nde petrol üzerinden sahip olduğu gücü ve etkiyi kaybetmeli

Rızai, ABD’nin Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bölgede oluşan boşluğu doldurabileceğini düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalılar Fars Körfezi’nde petrol üzerinden sahip olduğu gücü ve etkiyi kaybetmeli. Bu, onların bölgeye ikinci girişidir. Sovyetler Birliği’nin başarısızlığından sonra oluşan boşluğu doldurabileceklerini sandılar.”

Fars Körfezi’nin gelecekte ABD ile Çin arasındaki hesaplaşmanın bir parçası olmaması gerektiğini savunan Rızai, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin bağımsız bir bölgesel yapı içinde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin yürüttüğü savaşın “akılsızca, cahilce ve büyük bir suç” olduğunu belirten Rızai, Washington’un uluslararası alanda yalnızlaştığını ve eski müttefiklerinden de destek görmediğini iddia etti.

Hürmüz Boğazı İran’a karşı kullanıldı

Rızai, Hürmüz Boğazı’nın geçmişte İran’a karşı kullanıldığını da ileri sürdü. İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin’e silah taşıyan yüzlerce geminin bu güzergâhtan geçtiğini hatırlatan Rızai, son dönemdeki çatışmalarda da ABD ve İsrail’in boğazı İran’a karşı kullandığını savundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki temel hedefinin güvenlik olduğunu belirten Rızai, “Boğaz yeniden İran’ın kontrol ve yönetimi dışına çıkarsa düşmanlar bunu tekrar İran halkına karşı kullanacaktır” dedi.

Bölgesel ticaretin güvenliğini sağlamayı görev olarak gördüklerini ifade eden Rızai, “Hürmüz Boğazı’nın üç tarafı İran topraklarında bulunuyor. Bu güvenliğin bir maliyeti var ve bunu Hürmüz Boğazı üzerinden karşılamalıyız” diye konuştu.

İran savaşta insani çerçeveyi korumaya çalıştı

ABD ve İsrail’i sivilleri hedef almakla suçlayan Rızai, İran’ın ise savaş boyunca uluslararası normlardan sapmamaya çalıştığını söyledi.

İran’ın savaş sırasında müzakereleri de sürdürdüğünü belirten Rızai, Donald Trump yönetimine güvenmediklerini ancak “insani ve ahlaki ilkeler” nedeniyle görüşmelere devam ettiklerini ifade etti.

Rızai, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 12 günlük çatışmanın ardından Trump’tan ateşkes talebinde bulunduğunu ve Trump’ın da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile iletişime geçerek ateşkes istediğini belirtti.

Ayrıca ABD’yi İran’daki başarısız bir askeri darbeyi desteklemekle suçlayan Rızai, buna rağmen İran’ın yine de müzakere yolunu tercih ettiğini ancak “karşı tarafın anlaşmaları tekrar ihlal ettiğini” savundu.