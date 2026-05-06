Erakçi, Çin ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi.

Erakçi’nin paylaşımında, “İki taraf, İran'ın ulusal egemenlik ve hâkimiyet hakkını teyit ettiler. İran tarafı, Çin'in bölgedeki barış ve istikrarı koruma ve güçlendirme yönündeki önerisini takdir etti” ifadesi kullanıldı.

İran Çin'e güvendiğini kaydeden Erakçi, “Bu ülkenin barışın ilerletilmesinde ve çatışmanın sona ermesinde aktif rol oynamaya devam edeceğini ve bölgede savaş sonrası dönem için kalkınma ve güvenliği dengeleyebilecek yeni bir çerçevenin oluşturulmasını destekleyeceğini umuyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bu sabah Pekin’de bir araya geldi.

Wang Yi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerini "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.