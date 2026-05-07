İran Dışişleri Bakanı’ndan BM’ye Hürmüz Boğazı mektubu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ve Bahreyn’in Hürmüz Boğazı’nın durumu hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısını eleştiren bir mektup gönderdi.

Erakçi; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in BM Daimi Temsilcisi ve Güvenlik Konseyi dönem başkanı Fu Cong ile birlikte BM üyesi ülkelere hitaben yazdığı mektupta, söz konusu tasarının tek taraflı ve kışkırtıcı olduğunu belirtti. İranlı bakan ayrıca uluslararası toplumun, saldırganların Güvenlik Konseyi’ni kendi yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmak için kullanmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi mektubunda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırılar ile güç kullanımının mevcut krizin temel nedeni olduğunu, ancak sunulan taslakta bu durumdan hiç söz edilmediğini ifade etti. Mevcut durumun doğrudan ve yalnızca bu “saldırgan ve yasa dışı savaşın” sonucu olduğunu belirten Erakçi, tasarının asıl amacının sahadaki gerçekleri çarpıtmak ve ABD’nin Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmak olduğunu söyledi.

Mektupta ayrıca, ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin görmezden gelindiği, İran gemilerine yönelik saldırılar ve el koymalar ile yasa dışı deniz ablukasının taslakta yer almadığı ifade edildi. İranlı bakan, BM Şartı’nın 7. Bölümü’ne yapılan atfın da tamamen gerekçesiz ve orantısız olduğunu belirtti.

Erakçi, söz konusu kararın kabul edilmesi halinde Güvenlik Konseyi’nin itibarının ciddi şekilde zedeleneceğini, yürütme yetkilerinin siyasallaşacağını ve ABD’nin tek taraflı zorlayıcı eylemlerine meşruiyet kazandırabilecek tehlikeli bir emsal oluşacağını vurguladı.

İranlı bakan, ABD’nin Güvenlik Konseyi’nin izni veya bilgisi olmadan ortaya çıkan bir kriz konusunda konseyi kullanmasına izin verilmesinin yıkıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Erakçi mektubunda ayrıca, savaşın kalıcı biçimde sona ermesi ve İran’a yönelik yasa dışı kuşatma ile yaptırımların kaldırılması halinde Hürmüz Boğazı’nda normal deniz trafiğinin yeniden sağlanacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, son olarak ABD’nin siyasi ve propaganda amaçlı olarak bazı ülkeleri karar tasarısına ortak olmaya zorladığını savunarak, üye ülkelerden sorumlu ve ilkeli bir tutum benimseyerek söz konusu tasarıyı desteklememelerini istedi.