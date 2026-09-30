NATO'dan iddia: İran'a karşı hiçbir faaliyetimiz yok

Rutte, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rutte'nin iddiasına göre, İran’ın nükleer kapasitesi Avrupa için bir tehdit teşkil ediyor ve ABD Başkanı bunları ortadan kaldırma konusunda başarılı bir performans sergiledi.

İran'ın NATO'nun operasyonel alanı dışında kalması nedeniyle ittifakın İran'la ilgili herhangi bir faaliyeti olmadığını iddia eden Mark Rutte, Amerikalıların İran'a karşı harekete geçmesinin kesinlikle gerekli olduğuna inandıklarını savundu.

Tüm ittifakın bu konuda aynı görüşte olmayabileceğini dile getiren Rutte, bunun sorun teşkil etmediğini bildirdi.