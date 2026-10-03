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3 Eki 2026 08:47

İsrailli bir subay Suriye’de teröristleri eğitiyor

İsrailli bir subay Suriye’de teröristleri eğitiyor

El-Malume’nin aktardığına göre, Filistinli bir kaynak, Ariel Michael adlı İsrailli bir subayın Suriye’nin İdlib vilayetinde yeni kurulan kamplarda terörist unsurların eğitimini denetlemekle görevlendirildiğini açıkladı.

El-Malume’nin aktardığına göre, Filistinli bir kaynak, Ariel Michael adlı İsrailli bir subayın Suriye’nin İdlib vilayetinde yeni kurulan kamplarda terörist unsurların eğitimini denetlemekle görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre, bu kamplardan biri El-Hattab adıyla biliniyor. Üç ay önce kurulan kampta, yaklaşık 350 terörist unsurun, söz konusu subayın doğrudan gözetimi altında askerî eğitim aldığı belirtildi.

Filistinli kaynak ayrıca bu unsurların, yakın zamanda Colani rejiminin Savunma Bakanlığına entegre edilen Sultan Murad grubuna bağlı olduğunu ifade etti.

News ID 1938924
Azar MAHDAVAN

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