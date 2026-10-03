Fransa'da lise eylemleri: 5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu TF1 kanalında, günlerdir devam eden lise eylemlerini değerlendirdi.

Nunez, dünkü eylemlerin 735 okulu etkilediğini hatırlatarak, bu okullardan 158'inin yakınında ise toplumsal şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Bu olaylar kapsamında kolluk kuvvetlerine, öğretmenlere, gazetecilere ve sıradan vatandaşlara farklı cisimler fırlatıldığını ve bu kişilerin hedef alındığını savunan Nunez, kolluk kuvvetlerinin eylemlerde yaşanan taşkınlıklara sistematik olarak müdahale etmesi talimatı verdiğini söyledi.

Nunez, kolluk kuvvetlerinin, eylemler çerçevesinde dün 1747 kişi hakkında işlem yaptığını, 28 Eylül'den bu yana işlem yapılanların sayısının ise 5 bini aştığını belirtti.