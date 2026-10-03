Kongo'da Ebola salgını: Can kaybı 4 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 300'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 18'e ulaştı.

Ülkenin 7 eyaletini etkileyen salgında, 2 bin 162 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,4 olarak güncellendi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.