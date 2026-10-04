Avrupa’da İran, Gazze, Lübnan ve Suriye’ye destek gösterileri

El Mayadeen’in Cenevre ofisi müdürü, Cenevre ve Avrupa’nın diğer kentlerinde Gazze Şeridi, Lübnan, İran ve Suriye’ye yönelik peş peşe düzenlenen saldırılara karşı geniş çaplı gösteriler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rapora göre, Cenevre’deki gösteriye öğrencilerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Gösterinin organizatörleri tarafından yayımlanan bildiride, İsrail rejiminin Filistinlilere ve Lübnanlılara yönelik işlediği suçlar ile Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Bildiride ayrıca hükümetlerin İsrail rejiminin işlediği suçlar karşısındaki sessizliği veya yalnızca zayıf açıklamalarla yetinmesi de kınandı.