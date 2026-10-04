  1. Dünya
  2. Avrupa
4 Eki 2026 09:15

Avrupa’da İran, Gazze, Lübnan ve Suriye’ye destek gösterileri

Avrupa’da İran, Gazze, Lübnan ve Suriye’ye destek gösterileri

Cenevre başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail’in Gazze, Lübnan, İran ve Suriye’ye yönelik saldırıları ile Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti protesto edildi.

El Mayadeen’in Cenevre ofisi müdürü, Cenevre ve Avrupa’nın diğer kentlerinde Gazze Şeridi, Lübnan, İran ve Suriye’ye yönelik peş peşe düzenlenen saldırılara karşı geniş çaplı gösteriler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rapora göre, Cenevre’deki gösteriye öğrencilerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Gösterinin organizatörleri tarafından yayımlanan bildiride, İsrail rejiminin Filistinlilere ve Lübnanlılara yönelik işlediği suçlar ile Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Bildiride ayrıca hükümetlerin İsrail rejiminin işlediği suçlar karşısındaki sessizliği veya yalnızca zayıf açıklamalarla yetinmesi de kınandı.

News ID 1938947

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler