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14 Eyl 2026 09:29

Tunus’ta Yemen güçlerine destek gösterisi

Tunus’ta Yemen güçlerine destek gösterisi

Tunus’un başkenti Tunus’ta düzenlenen gösteride, Yemen güçlerinin askeri kazanımlarına destek verildi. Göstericiler Yemen, İran, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak Direniş Ekseni’ne destek sloganları attı.

El Meyadin’in haberine göre, Tunuslu aktivistler dün başkentte, İsrail rejimiyle normalleşmeye karşı mücadele ağının çağrısıyla bir yürüyüş düzenleyerek Yemen güçlerinin askeri kazanımlarına desteklerini ilan etti.

Habere göre gösteriye katılanlar, dünyanın bugünlerde Yemen halkının saldırı ve abluka karşısında elde ettiği istisnai bir stratejik zafere tanıklık ettiğini vurguladı.

Göstericiler ayrıca Yemen, İran, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak Direniş Ekseni’ni destekleyen sloganlar attı.

Öte yandan, Yemen güçlerinin hızlı ilerleyişinin ardından cuma günü Bab el-Mendeb Boğazı, Meyun Adası ve Zubab bölgesine kadar uzanan alanın kontrolünün Yemen güçlerinin eline geçtiği belirtildi.

News ID 1938546

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