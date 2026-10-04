İran’dan uzayda yeni adım: Pars-2 uydusu fırlatılmaya hazır

Mehr Haber Ajansı:İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, bugün İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nda düzenlenen Uzay Haftası programında yaptığı konuşmada, İran’ın uzay sektöründeki gelişmelere dikkat çekti.

Salariye, son yıllarda, özellikle de son iki yılda İran uzay sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, birçok alanda tarihî dönüm noktalarına ulaşıldığını söyledi. Bu gelişmelerin İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, üniversiteler, araştırma merkezleri ve uzay alanında faaliyet gösteren çeşitli kurumların ortak çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Nahid-2’nin fırlatılması, Kaim-100’ün başarısı ve Çemran uydusunun ilk yörünge yaklaşımı

İran Uzay Ajansı Başkanı, son dönemdeki gelişmeleri sıralarken, İran’ın ilk haberleşme uydusu Nahid-2’nin başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini ve uydunun testlerinin büyük bölümünün başarıyla tamamlandığını belirtti.

Salariye, projenin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı bünyesindeki İran Uzay Araştırma Merkezi uzmanları tarafından, ülkenin bilgi tabanlı şirketlerinden oluşan bir ağın desteğiyle geliştirildiğini ve daha gelişmiş modellerinin de üretildiğini söyledi.

Bir diğer önemli başarı olarak Kaim-100 uydu taşıyıcısının performansının istikrarlı hale getirilmesini gösteren Salariye, Çemran uydusunun da görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Çemran uydusu sayesinde, uyduların yörüngedeki konum kontrol algoritmalarının geliştirilmesi kapsamında İran’da ilk kez bir yörünge yaklaşma operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Simurg ile fırlatma rekoru, Saman Transfer Bloğu ve Paya uydusu

Salariye, ağır yük fırlatmalarındaki gelişmelere de değinerek, Simurg uydu taşıyıcısı ile şimdiye kadarki en ağır yükün başarıyla fırlatıldığını belirtti. Bu çalışma, Savunma Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar tarafından yürütülüyor.

Ayrıca İran Uzay Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Saman Yörünge Transfer Bloğu simülatör yazılımının testinin Simurg uydu taşıyıcısıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Saman Transfer Bloğu’nun daha gelişmiş modellerinin de geliştirilmekte olduğunu ve yüksek yörüngelere ulaşmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı, uzaktan algılama sistemlerindeki gelişmelere de dikkat çekerek, Paya uydusunun tam performansla çalışmasının İran uzay sektöründeki önemli başarılardan biri olduğunu belirtti.

Geçen yıl yörüngeye yerleştirilen Paya uydusunun kamerası ve tüm alt sistemlerinin İran’da tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini belirten Salariye, uydunun daha gelişmiş modellerinin de üretim aşamasında olduğunu ve yüksek görüntüleme çözünürlüğünün Paya’nın önemli özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Pars-2 tamamlandı, uydu veri merkezleri geliştiriliyor

Uzay verilerinin önemine vurgu yapan Salariye, ülke genelinde uydu kontrol merkezlerinin ve uydu verileri ile görüntülerine erişim altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesinin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın öncelikli programları arasında olduğunu belirtti.

Salariye, uzay sektörünün ekonomide etkin biçimde kullanılabilmesi için verilere erişimin kritik önem taşıdığını ifade ederek, ülke genelindeki mevcut merkezlerin geliştirildiğini ve yeni merkezlerin de inşa edildiğini söyledi.

İran Uzay Ajansı Başkanı ayrıca yeni bir uzaktan algılama uydusunun hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Buna göre, Paya uydusunun daha gelişmiş modeli olan Pars-2 uydusu, 3 metreden daha iyi görüntüleme çözünürlüğüne sahip olacak şekilde tamamlandı ve fırlatma programına alındı. Uydunun fırlatma tarihine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Özel sektörün üç uydusu yörüngeye yerleşti

Salariye, özel sektörün uzay alanındaki kapasitesinden yararlanmanın öncelikler arasında olduğunu belirterek, hükümetin uzay ve diğer teknoloji alanlarındaki temel hedeflerinden birinin özel sektörün kapasitesini kullanmak olduğunu söyledi.

Son iki yıl içerisinde özel sektör tarafından geliştirilen üç uydunun yörüngeye yerleştirildiğini belirten Salariye, bu uyduların teknik özellikler açısından daha düşük seviyede olabileceğini ancak özel sektörün kapasitesinin kullanılması ve uzay sektöründeki ilerlemenin hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Salariye ayrıca Şehit Süleymani Uydu Takımı’nın ilk örneğinin geçen yıl Devrim Günü kutlamaları kapsamında tanıtıldığını ve bu uydu takımının hâlen geliştirilmekte olduğunu belirterek, projenin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın uzay alanındaki önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

“Uzay uzmanlığı” resmî olarak tanındı

İran Uzay Ajansı Başkanı, uzay sektörünün yalnızca uydu üretimi ve fırlatmalardan ibaret olmadığını, asıl hedefin uzay teknolojilerinin günlük yaşamda kullanılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, uzay alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve kurumun belirlendiğini belirten Salariye, Plan ve Bütçe Kurumu ile iş birliği içerisinde ilk kez “uzay derecesi” oluşturulduğunu ve ülkenin teknik ve yürütme sistemi kapsamında “uzay uzmanlığı”nın bağımsız ve resmî bir uzmanlık alanı olarak kodlandığını açıkladı.

Salariye, hâlihazırda kamu araştırma merkezleri ve İran Uzay Araştırma Merkezi’nin yanı sıra uzay alanında hizmet sunan çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu şirketler tarafından tarım ürünlerinin izlenmesi, meteorolojik çalışmalar, toz ve kum fırtınalarının takibi ve su kaynaklarının izlenmesi gibi alanlarda çeşitli uzay tabanlı ürünlerin geliştirildiğini ifade eden Salariye, uzay ekonomisinin geliştirilmesinin stratejik bir program olarak kararlılıkla sürdürüldüğünü ve ülke genelindeki uzmanlar, bilgi tabanlı şirketler, araştırma merkezleri ve üniversitelerin katkısıyla bu sürecin daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.