İran yapımı "Pars-2" uydusu uzay yolculuğuna hazır

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, Tahran'da düzenlenen Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı’nı (Elecomp) ziyaret etti.

Salariye, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada uzay projeleri hakkında bilgi verdi.

Bu yıl içinde fırlatılmaya hazır durumda olan çok sayıda uydu bulunduğunu belirten Salariye, “Fırlatma sırasını bekleyen çok sayıda uydumuz var. Ancak fırlatma tarihlerini genellikle zamanı yaklaşmadan kamuoyu ile paylaşmıyoruz. Uydu ve taşıyıcı roket arasındaki entegrasyon testlerinin eksiksiz yapılması ve olası teknik sorunların tamamen giderilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

İki yıl önce tanıtılan "Pars-2" uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu belirten Salariye, geçen yıl “Şehit General Süleymani” projesi kapsamında bir uydunun tanıtıldığını, bu yıl ise yeni uyduların tanıtımının gerçekleştirileceğini ve bu uyduların da fırlatma operasyonları için hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Hasan Salariye, yer gözlem uydusu Hayyam’ın durumu hakkında, “Hayyam uydusundan elde edilen görüntüler, sahip olduğu yüksek hassasiyet sayesinde haritaların güncellenmesinde kritik bir rol oynuyor” dedi.

Adını 11. yüzyılda yaşayan İslam bilgini Ömer Hayyam’dan alan Rus yapımı uydu, 9 Ağustos 2022’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.