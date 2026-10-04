İran: ABD'nin teklifimize ilişkin yanıtını inceliyoruz

Garibabadi, "Dışişleri Bakanı Erakçi’nin New York’ta açıkladığı öneri, İran İslam Cumhuriyeti’nin 7 günlük planıdır” dedi.

ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu aktaran Garibabadi, “Bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın nihai görüşü netleştiğinde gerekli diplomatik adımların atılacağını kaydeden Garibabadi, "İran, olası diğer tüm senaryolara karşı da hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.

İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.