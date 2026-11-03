ABD ve İngiltere’nin yıllık insan hakları ihlalleri raporlarının tanıtım töreni, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bakanlık yetkilileri ve İran Meclisi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ABD’nin insan hakları ihlallerinde dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer aldığını belirterek, “ABD’nin insan haklarını ihlal eden uygulamaları arttıkça hesap vermekten de daha fazla kaçıyor” dedi.

ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi’ne inanmadığını ve bu konseyden ayrıldığını söyleyen Garibabadi, Washington’ın ayrılma gerekçesinin de dikkat çekici olduğunu belirterek, bu adımın İsrail’i savunmak amacıyla atıldığını ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin şu anda dönemsel toplantısını gerçekleştirdiğini ve çeşitli raporları değerlendirdiğini hatırlatan Garibabadi, kendilerine iletilen bilgilere göre ABD’nin toplantıya katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini söyledi. Garibabadi, Washington’ın kendi insan hakları sicili konusunda hesap vermeye yanaşıp yanaşmayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

ABD’de mahpus hakları, ifade ve toplanma özgürlüğü, ayrımcılık, ırkçılık, göçmen hakları, yoksulluk ve eşitsizlik alanlarında yaygın ihlaller yaşandığını savunan Garibabadi, “Bu ülke başka devletlere yönelik insan hakları iddiasında bulunmamalı. Önce kendi uygulamalarını düzeltmeli, ardından insan hakları konusunda konuşmalı” diye konuştu.

ABD’nin İran’a ve diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin uluslararası ilişkiler ve insan hakları tartışmalarının niteliğini değiştirdiğini belirten Garibabadi, yaşanan ihlallerin boyutunun, sessiz kalan insan hakları yetkililerinin dahi görmezden gelemeyeceği düzeye ulaştığını söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan Garibabadi, altyapıların, hastanelerin ve yerleşim yerlerinin hedef alınmasını bu kapsamda gerçekleşen ihlaller arasında gösterdi.

ABD’nin insan haklarının en temel ilkelerine dahi uymadığını belirten Garibabadi, Minab’daki okul saldırısını örnek gösterdi. Saldırıda yaklaşık 168 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini belirten Garibabadi, “Okulda eğitim görmesi gereken öğrencilerin ne suçu vardı? Yalnızca eğitim amacıyla kullanılan bir yer askeri saldırının hedefi yapıldı ve tarihe vahşi bir suç olarak geçti” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD’nin sınır ötesi müdahalelerde de bulunduğunu ve Venezuela Devlet Başkanı’nın kaçırılması yönünde bir eylem gerçekleştirdiğini belirterek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. ABD’nin çeşitli ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımlarını sürdürdüğünü, çok taraflı mekanizmaları zayıflattığını ve ABD Başkanı’nın bazı uluslararası kuruluşlardan çekildiğini de sözlerine ekledi.

İngiltere’deki insan hakları ihlallerine de değinen Garibabadi, ülkenin hem iç hem de dış politikasında ihlaller bulunduğunu söyledi.

İngiltere’nin İsrail’in eylemlerine verdiği desteği sürdürdüğünü savunan Garibabadi, ülke içinde ise Filistin’e destek amacıyla gösteri düzenleyenlere yönelik kısıtlamaların insan hakları ihlali oluşturduğunu ifade etti.

İnsan hakları savunucusu olarak öne çıkan İngiltere’nin kendi uygulamaları nedeniyle uluslararası topluma hesap vermesi gerektiğini belirten Garibabadi, ülkenin uluslararası topluma karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Garibabadi, İran’ın ABD ve İsrail’in eylemleri nedeniyle ağır zararlar gördüğünü belirterek, ülkesinin haklarını ve insan hakları ihlallerini uluslararası platformlarda takip etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.