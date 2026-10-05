İran, Afganistan- Pakistan geriliminin azaltılmasına yardımcı olmasına hazır

Moskova’da düzenlenen “Afganistan Konusunda Moskova İstişareleri Formatı”nın 8. toplantısına katılan İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Bahrami, Sputnik’e yaptığı açıklamada toplantının hedefleri ile Afganistan ve Pakistan arasındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bahrami, Moskova toplantısının bu format kapsamında düzenlenen 8. toplantı olduğunu belirterek, bunun Afganistan meselesinin ele alındığı en kalıcı bölgesel istişare mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.

Toplantının temel amacının, bölge ülkelerinin Afganistan ve bölgedeki önemli meseleler konusunda ortak görüş ve anlayış geliştirmesi olduğunu ifade eden Bahrami, ülkelerin kendi tutum ve görüşlerini ortaya koyarak bölgesel gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti.

İran heyetine başkanlık eden Bahrami, Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bölgenin karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

İran açısından bakıldığında, Afganistan ve Pakistan ile ortak sınıra sahip olduklarını belirten Bahrami, iki ülkeyle toplam 2 bin kilometreden fazla sınırın yanı sıra önemli siyasi ve toplumsal bağlarının bulunduğunu ifade etti.

İran’ın bölgedeki herhangi bir gerilimden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Bahrami, Müslüman bir ülke olarak Müslüman ülkeler arasında yaşanan sorunların çözülmesine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Bahrami, bu çerçevede Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılmasını arzu ettiklerini belirterek, her iki ülkeye de İran’ın gerilimin düşürülmesine ve koşulların yeniden daha iyi bir noktaya taşınmasına katkı sağlayabileceğini ilettiklerini ifade etti.

İranlı yetkili, “İran’ın her iki ülkeyle de iyi ilişkileri var ve bu ilişkileri koşulların iyileştirilmesi doğrultusunda kullanmaya çalışıyoruz” dedi.