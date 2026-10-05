İran ve Pakistan, Afganistan’daki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami ile Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi Sadık Han, Afganistan konulu Moskova Formatı toplantısı öncesinde bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan konulu Moskova Formatı’nın beşinci toplantısının 5 Ekim Pazartesi günü Rusya’nın ev sahipliğinde düzenleneceğini ve Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi ile Kabil Büyükelçisi’nin toplantıya katılacağını açıkladı.

Behrami, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Sadık Han ve beraberindeki heyetle bölgedeki son gelişmeler hakkında dostane ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Son üç yılda giderek derinleşen Pakistan-Afganistan geriliminin Moskova Formatı toplantısının gündeminde önemli bir yer tutması bekleniyor. İran da iki komşu ülke arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi ise toplantıda Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların tırmanmasına özel önem verileceğini belirterek, Moskova’nın iki ülke arasında makul bir uzlaşıya ulaşılması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.