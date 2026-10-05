Pakistan'da İmran Han protestoları: Başkente yürüyüş başladı

Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Pakistan Adalet Partisi (PTI) bayrakları taşıyarak araçlarla konvoy oluşturdu.

Göstericiler, Han’ın serbest bırakılmasının yanı sıra sağlık durumunun kontrol edilmesi ve hastaneye sevk edilmesini talep etti. Konvoy boyunca İmran Han lehine sloganlar atıldı.

İslamabad girişleri kapatıldı

Protestocuların başkente ulaşmasının beklendiği İslamabad’ın girişleri barikatlarla kapatıldı. Kent genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, olası gösterilere karşı güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

PTI destekçileri daha önce de Han’ın serbest bırakılması talebiyle ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlemişti.

Han 2023’ten beri cezaevinde

İmran Han, Nisan 2022’de Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından başbakanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Han’ın 9 Mayıs 2023’te İslamabad’da tutuklanmasının ardından ülke genelinde geniş çaplı protestolar başlamıştı. İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver başta olmak üzere çok sayıda kentte Han destekçileri sokağa çıkmıştı.

Protestolar sırasında 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290’dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023’te mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

